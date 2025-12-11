« Ce travail présente un problème fascinant d'archéologie cosmique dans lequel nous reconstituons les détails d'un événement qui s'est produit à des milliards d'années-lumière La découverte de ces mystères cosmiques démontre à quel point nous en sommes encore à apprendre sur les événements les plus extrêmes de l'Univers et nous rappelle de continuer à imaginer ce qui pourrait se passer là-bas », commente Jonathan Carney, de l'université de Caroline du Nord.