Ce sursaut gamma est surnommé le BOAT, le plus brillant jamais observé !

Dans l'ensemble, les laboratoires du monde entier soulignent la différence entre ce sursaut et les autres, d'autant que son origine ne fait pas encore consensus : les modélisations expliquent assez mal nos mesures. Cerise sur le gâteau, après deux mois d'observation, il a fallu cesser de mesurer GRB 221009A, pour une raison très simple, c'est qu'il nous a été masqué par le Soleil lui-même. Les mesures n'ont repris (si tout va bien) qu'après le mois de janvier, et n'ont évidemment pas encore été publiées. Les émissions de lumière visible, UV et infrarouge montrent d'ailleurs que l'étoile à la source de cette impressionnante vague d'énergie ne se serait pas transformée en supernova… Même si pour une première fois à cette échelle, le petit télescope spatial IXPE a pu observer la polarisation de ce sursaut (et des émissions en suivant). L'ensemble des articles spécialement dédiés à GRB 221009A a été compilé au sein d'une édition des « Astrophysical Research Letters » (revue à comité de lecture) publiée il y a quelques jours, et il s'agit d'un des sujets les plus suivis et étudiés ces derniers mois dans cette communauté scientifique. Les chercheurs estiment qu'il s'agit d'un événement dont l'occurrence de mesure est d'environ une fois tous les 10 000 ans…