Depuis 2008, le télescope spatial Fermi-LAT de la NASA analyse les rayons gamma, ces photons de très haute énergie produits lors des phénomènes les plus violents de l’Univers. En cartographiant la Voie lactée, notre galaxie, cet observatoire en orbite a détecté un excès de rayonnement (GCE) en son centre. Si certaines sources comme les supernovas ou le trou noir supermassif Sagittarius A* n'expliquent pas cette émission, les chercheurs peinent encore à trancher entre deux hypothèses également probables : les pulsars millisecondes (une forme d'étoile à neutrons) ou la matière noire.

Cette dernière théorie vient d’être solidement étayée par une étude publiée le 16 octobre dansdepuis le 16 octobre, jour de parution d'une étude dans la revue Physical Review Letters, menée par Moorits Muru du Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP). À l’aide de superordinateurs, son équipe a reconstruit le passé gravitationnel de la Voie lactée, en simulant les innombrables fusions de mini-galaxies qui ont bâti sa structure actuelle. Ces événements auraient densifié le halo de matière noire dans cette région, créant un contexte idéal pour que des collisions entre particules engendrent le GCE que les instruments de Fermi détectent depuis des années.

« La matière noire domine l’Univers et maintient les galaxies ensemble. C’est extrêmement important, et nous réfléchissons sans cesse à la façon de la détecter », explique Joseph Silk, coauteur de l’étude et astrophysicien à Johns Hopkins University, également affilié à la Sorbonne Université et au CNRS.

Ces simulations ont permis d’obtenir une « carte de densité » de matière noire dont la répartition coïncide presque parfaitement avec les observations gamma du télescope Fermi. Cette concordance suggère fortement que le GCE provient bien des collisions de particules de matière noire ; un indice très solide, mais insuffisant pour écarter l'hypothèse des pulsars millisecondes selon les chercheurs.