Les quasars poussiéreux détectés seraient au moins deux fois plus nombreux que les quasars déjà connus à la même époque. Les trous noirs supermassifs se sont donc formés et développés plus tôt et plus largement que ce que prévoyaient les simulations.

Les chercheurs s’intéressent désormais à la nature des galaxies qui abritaient ces objets et aux conditions qui ont permis une croissance si rapide. Les données accumulées par James Webb devraient permettre de dresser une carte plus complète des quasars de l’Aube cosmique et d’évaluer leur rôle dans l’évolution des premières galaxies.

L’association entre un télescope terrestre à large champ et un observatoire spatial spécialisé dans l’infrarouge a permis d’identifier des candidats et de confirmer leur nature, méthode que les astronomes comptent utiliser pour élargir l’échantillon. L’objectif est de trouver d’autres quasars cachés dans des galaxies moins lumineuses afin d’estimer la population totale des trous noirs supermassifs dans l’univers primordial.

Les prochaines observations devraient préciser leur nombre exact et leur répartition. Selon la NASA, James Webb pourrait détecter plusieurs centaines de quasars supplémentaires dans les années à venir, ce qui permettrait de compléter la connaissance des premiers trous noirs et de leur environnement.