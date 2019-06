1 800 nouvelles supernovas ont été repérées par le télescope Subaru

© Naoki Yasuda et al.

Qu'est-ce qu'une supernova ?

58 supernovas à plus de 8 milliards d'années-lumière

Len'a aucun lien avec le constructeur automobile japonais. Il s'agit d'un des plus grands instruments d'observation de l'espace au monde, situé sur l'île d'Hawaï (États-Unis). Son utilisation a récemment permis d'identifier un nombre inédit de supernovas.On appelle «» l'explosion d'une étoile en fin de vie, lors de laquelle sa, pouvant même dépasser celle de la totalité de sa galaxie. Pour donner un ordre d'idée, l'astre est alors un milliard de fois plus brillant que le Soleil. Ce phénomène est relativement bref, de l'ordre de quelques mois, avant que la lumière émise ne diminue progressivement.On distingue plusieurs classes de, dont celles de, également appelées « supernovas thermonucléaires » (présentant du silicium dans leur spectre). Celles-ci sont particulièrement prisées des astronomes, car la constance de leur luminosité permet deDe plus, des chercheurs ont récemment mis en évidence un nouveau type de supernovas, les «». Elles sont cinq à dix fois plus lumineuses que celles de type Ia, ce qui offre la possibilité d'observer desLes supernovas sont cependant des phénomènes rares et difficiles à capter. Pour obtenir de nouveaux clichés, des chercheurs japonais ont utilisé la puissance duet de sa. Pendant six mois, ils ont pris de multiples photos d'une même partie du ciel, espérant repérer des étoiles en fin de vie.Et ils n'ont pas été déçus des résultats. Les astronomes ont en effet réussi à identifier environ, dont plus de. Parmi celles-ci,. Auparavant, le télescope spatialavait mis dix ans pour détecter une cinquantaine de supernovas aussi éloignées. Enfin, les chercheurs ont découvertLes événements observés étant très lointains, ils sont porteurs d'une grande quantité d'informations quant à la. Les astronomes vont désormais s'appuyer sur ces données pour alimenter des calculs plus précis concernant ces phénomènes célestes.