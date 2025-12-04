L'Agence spatiale européenne (ESA) officialise la création d'un consortium industriel européen chargé de développer le module d'atterrissage d'Argonaut. C'est la première fois que l'Europe se dote d'une équipe entièrement dédiée à mettre au point sa propre capacité d’accès à la surface lunaire.
Premier atterrisseur lunaire européen, Argonaut va permettre au Vieux Continent de livrer du matériel sur notre satellite de manière autonome, sans dépendre des capacités américaines ou privées. Haut de six mètres, il mesurera 4,5 mètres de diamètre et pèsera près de 10 000 kilogrammes au lancement. Surtout, il sera en mesure de transporter environ 1 500 kilogrammes à la surface de la Lune.
Un consortium de cadors européens
Et on sait désormais qui va se charger de mettre au point le Lunar Descent Element (LDE), c'est-à-dire le module chargé d'assurer la descente et l'alunissage du vaisseau. Mené par Thales Alenia Space en Italie, le consortium regroupe également Thales Alenia Space en France et au Royaume-Uni, ainsi que le géant allemand OHB System et Nammo Space, spécialiste de l'aérospatial et de la défense basé en Norvège.
Leur technologie devra gérer la propulsion, le guidage, la navigation, le contrôle, l'alimentation électrique, les communications et l'ensemble des systèmes critiques permettant de poser en toute sécurité une charge utile sur la surface de la Lune.
« L'exploration lunaire revêt une grande importance pour notre entreprise et nos équipes en France sont heureuses d'apporter également leur expertise à la station spatiale cis-lunaire Gateway en développant les modules Lunar View et Lunar Link, et en contribuant de manière significative au module Habitat », commente Yves Baillon, directeur des activités européennes chez Thales Alenia Space en France.
Première mission en 2030
Cette annonce intervient quelques jours après la réunion ministérielle de l'ESA, durant laquelle elle a sécurisé un budget record de 22 milliards d'euros sur les trois prochaines années. L'occasion, aussi, de réaffirmer son engagement dans le programme Artemis de la NASA.
Et justement, en plus de faciliter une présence européenne durable à la surface lunaire, Argonaut sera aussi intégré à l’architecture logistique d'Artemis. Il pourra livrer des vivres ainsi que des modules et des instruments scientifiques destinés aux astronautes sur place.
Sa première mission devrait être lancée en 2030 avec une fusée Ariane 64, la déclinaison plus lourde de la fusée. Une opération 100 % européenne.