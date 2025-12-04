Et on sait désormais qui va se charger de mettre au point le Lunar Descent Element (LDE), c'est-à-dire le module chargé d'assurer la descente et l'alunissage du vaisseau. Mené par Thales Alenia Space en Italie, le consortium regroupe également Thales Alenia Space en France et au Royaume-Uni, ainsi que le géant allemand OHB System et Nammo Space, spécialiste de l'aérospatial et de la défense basé en Norvège.