L'espace, toutes les grandes puissances en rêvent. L'Union européenne ne fait pas exception, et, pour cela, les grandes économies du Vieux Continent ont décidé d'ouvrir le portefeuille. Résultat, l'Agence spatiale européenne vient d'annoncer un budget en augmentation de 30% (17% en prenant en compte l'inflation) pour la période 2026-2028.

Ce dernier va ainsi s'établir à 22,07 milliards d'euros sur la période en question. Et dans ce domaine, parmi les activités de l'ESA qui vont bénéficier de cette hausse, on a en premier lieu le transport spatial, dont l'enveloppe croît pour l'occasion de 57%. L'ESA prend ainsi en compte son état actuel de fragilité dans ce secteur avec la rupture des liens avec l'agence spatiale russe Roscomos depuis le début de la guerre en Ukraine, et les retards pris dans le projet Ariane 6.