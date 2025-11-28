Pour rappel, le programme Artemis de la NASA consiste à non seulement retourner sur la Lune, mais aussi à y implanter une base permanente. Il va donc requérir de nombreuses missions, dont cinq sont pour le moment prévues. « Ça n’avait jamais été vraiment acté, c'est positif. Ça veut dire que l'Europe a sa place dans cette aventure-là, pour le long terme, que la France assure sa place au sein de l'Europe », a réagi l'astronaute français Thomas Pesquet.