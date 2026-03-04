La course à la Lune s'accélère, et les acteurs du privé commencent déjà à placer leurs pions. Dans ce contexte, deux start-up américaines annoncent un partenariat majeur pour exploiter les ressources de notre satellite.
Il y a quelques semaines, Elon Musk faisait de la Lune la priorité absolue de SpaceX, avec l'ambition d'y bâtir une ville autonome d'ici à 10 ans. La NASA, elle, a remanié son programme Artemis en mettant davantage l'accent sur une base au sol plutôt qu'en orbite. Deux annonces qui pointent dans une direction claire : l'économie lunaire est vouée à se développer rapidement.
Dans un communiqué partagé ce 3 mars, Interlune, start-up spécialisée dans l'extraction de régolithe lunaire à qui nous avions déjà consacré un article, s'associe à Astrolab, déjà sélectionnée par la NASA pour développer un rover lunaire. Ensemble, elles veulent déployer une moissonneuse sur la Lune.
Extraire l'hélium-3 du régolithe lunaire
L'idée est d'intégrer la technologie d'excavation d'Interlune sur le rover FLEX d'Astrolab. De la taille d'un minivan, ce véhicule doté d'un châssis en fer à cheval est capable d'accueillir jusqu'à 3 mètres cubes de charge utile. Objectif : extraire et séparer l'hélium-3 du sol lunaire.
Et ce n'est pas pour rien si les deux entreprises ont les yeux rivés sur cet isotope. Quasi inexistant sur Terre, où l'on n'en trouve que des traces infimes issues d'essais nucléaires ou de réacteurs, il s'est accumulé pendant des milliards d'années dans le régolithe lunaire, déposé par le vent solaire en l'absence d'atmosphère protectrice.
Détection de matières radioactives, refroidissement d'ordinateurs quantiques, fusion nucléaire… Ses usages sont hautement stratégiques, son extraction pourrait donc rapporter très gros.
Une charge utile de Starship ?
Les start-up annoncent, dès cette année, le lancement d'un petit prototype baptisé FLIP à bord de l'atterrisseur lunaire Astrobotic Griffin, dans le cadre du Commercial Crew Program (CCP) de la NASA. Et l'envoi de FLIP devrait suivre assez rapidement.
D'après Eric Berger, journaliste très bien renseigné spécialisé dans le spatial, la moissonneuse de l'espace pourrait être comprise dans la charge utile de la fusée Starship de SpaceX lors de son premier vol, inhabité, vers la Lune. Celui-ci devrait avoir lieu dès 2027.
Les enjeux sont majeurs : les entreprises promettent de poser les bases de la commercialisation des ressources lunaires, ainsi que de l'exploitation « des corps planétaires lointains ».