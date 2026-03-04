Il y a quelques semaines, Elon Musk faisait de la Lune la priorité absolue de SpaceX, avec l'ambition d'y bâtir une ville autonome d'ici à 10 ans. La NASA, elle, a remanié son programme Artemis en mettant davantage l'accent sur une base au sol plutôt qu'en orbite. Deux annonces qui pointent dans une direction claire : l'économie lunaire est vouée à se développer rapidement.