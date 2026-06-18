Puis arrive la question réglementaire, que nous souhaitions aborder. Et chez Ethylowheel, on nous fait comprendre que la route reste longue. L'entreprise dispose aujourd'hui d'un marquage CE classique, mais elle vise le statut de dispositif médical, qui lui ouvrirait les portes des pharmacies et des forces de l'ordre. Voilà qui nous ramènerait presque aux origines de Withings, autre entreprise française, que certains avaient du mal à prendre au sérieux à ses débuts. En tout cas, un protocole de validation est déjà prêt, en partenariat avec le réputé hôpital de la Timone, à Marseille. « Il n'y a plus qu'à mettre l'argent sur la table », dit Julie Bruguière. La start-up est également en contact avec le ministère des Transports depuis l'affaire Johanna, ce drame de début 2025 où une fillette avait perdu la vie dans un accident de bus causé par un chauffeur alcoolisé et drogué.