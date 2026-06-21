Un AirTag glissé sous un siège peut rassurer. Il ne transforme pas pour autant une voiture en véhicule réellement suivi. C'est précisément le terrain sur lequel Invoxia veut imposer son Tracker Pro Max, nouveau traceur GPS pour voiture présenté lors de cette édition de VivaTech, et qui sera disponible à la vente dès le 1er juillet. Avec sa connexion 4G LTE-M, son GPS, son Wi-Fi, son Bluetooth, ses modes Absence et Alerte, son historique de trajets et son suivi en direct, le boîtier français revendique une approche plus complète que les balises Bluetooth ou ultra wideband (UWB) grand public. Mais cette promesse a un prix : 179 euros à l'achat, avec un an d'abonnement inclus, puis environ 60 euros par an. Trop cher ? Trop gros ? Trop dépendant du réseau ? Clément Moreau, CEO d'Invoxia, nous répond point par point.

Clubic : Le Tracker Pro Max est lancé à 179 euros, avec un an d'abonnement inclus, puis 60 euros par an. Est-ce que ce n'est pas un peu cher pour le grand public ?

Clément Moreau : Dans les 179 euros, il y a effectivement une année d'abonnement. Ensuite, il faut remettre ce prix dans le marché. Un abonnement LTE-M, c'est ce prix-là. Cela revient à environ 5 euros par mois, et nous ne voyons pas de trackers LTE-M avec des abonnements moins chers. Certains montent plutôt jusqu'à 14 euros par mois.