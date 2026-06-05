Foire aux questions

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Quelle est la différence entre un traceur Bluetooth "classique" et un traceur UWB (Ultra Wideband) comme l’AirTag ?

Un traceur Bluetooth s’appuie surtout sur la portée Bluetooth et sur le réseau de smartphones à proximité pour remonter une position approximative. L’UWB ajoute une localisation de très courte portée beaucoup plus précise (distance et direction), pratique pour "pointer" l’objet dans une pièce. Sans UWB, on retrouve généralement l’objet via une position sur carte, puis une alerte sonore pour le repérer à l’oreille. En contrepartie, le Bluetooth seul peut suffire pour un usage sac/valise, mais sera moins performant pour la recherche fine à quelques mètres.

Comment fonctionnent les réseaux Localiser d’Apple et de Google pour retrouver un objet hors de portée ?

Ces réseaux s’appuient sur des appareils tiers (iPhone/iPad côté Apple, smartphones Android compatibles côté Google) qui détectent le traceur en Bluetooth lorsqu’ils passent à proximité. Le téléphone relais envoie ensuite une position au service associé, ce qui permet au propriétaire de voir la dernière localisation connue sans être à côté. Le principe dépend donc de la densité d’appareils présents autour de l’objet perdu et des conditions radio. En pratique, plus l’écosystème est répandu dans une zone, plus les chances de localisation rapide augmentent.