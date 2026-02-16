Intégrer une puce UWB représente un coût significatif dans la fabrication d'un tracker. Selon 9to5google, Daniel Daoura explique qu'il n'est pas non plus possible de proposer un appareil avec cette technologie uniquement sur Android puisque cela créerait une confusion pour les clients. La situation devient d'autant plus complexe que l'AirTag se vend généralement moins cher que les trackers tiers. Ajouter de l'UWB reviendrait donc à augmenter encore l'écart de prix face à un concurrent déjà mieux positionné.

Et puis, la fragmentation du matériel Android ne simplifie pas le problème. Contrairement à Apple, qui équipe tous ses iPhone récents de puces UWB, cette technologie reste rare sur les smartphones Android. Le Pixel 10 de base, le Galaxy S25 standard, le OnePlus 15, le Nothing Phone (3), le Honor Magic 8 Pro ou l'Oppo Find X9 en sont tous dépourvus. Même des modèles à 800 dollars ne garantissent pas la présence de l'Ultra WideBand.

Les retours utilisateurs ne plaident pas non plus en faveur de cette technologie. Selon Pebblebee, les clients réclament avant tout des alertes sonores puissantes et des LED lumineuses pour localiser leurs objets. L'UWB, avec sa précision centimétrique, ne figure pas dans leurs priorités. Dans la dernière version de son AirTag, Apple a d'ailleurs revu le niveau sonore. Face à ces contraintes techniques, économiques et commerciales, le Moto Tag reste le seul tracker Android Find Hub à proposer l'Ultra Wideband. Les autres fabricants ont fait le choix de s'en passer.