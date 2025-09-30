Le tracker Tile diffuse des messages où l’« adresse MAC » et l’identifiant du tag ne sont pas correctement chiffrés, deux éléments suffisants pour corréler durablement un objet et suivre ses déplacements dans le temps. Là où un dispositif privé devrait multiplier les brouillages et rotations d’identifiants, ces émissions laissent une empreinte technique qui persiste bien au‑delà de l’usage légitime.

Cette faiblesse ouvre la voie à une « attaque par rejeu » : capter des trames, les rejouer ailleurs, et simuler la présence d’un tag pour égarer ou accuser à tort, une manipulation redoutable en contexte de harcèlement. Les chercheurs cités précisent que la prédictibilité et l’absence de chiffrement robuste abaissent drastiquement la barrière technique, transformant un porte‑clés en balise docile.

Au cœur du problème se trouve l’absence de rotation et de protection bout‑à‑bout des identifiants, là où les AirTag d’Apple et les SmartTag de Samsung combinent chiffrement et renouvellement fréquent pour casser la traçabilité. Cette différence n’est pas théorique : elle conditionne la capacité d’un tiers à agréger des passages répétés et à reconstruire des habitudes de vie.