La marketplace de TikTok héberge des vendeurs de dispositifs de géolocalisation de type AirTag. Les commerçants opèrent leurs ventes à l'aide d'arguments publicitaires qui incitent directement à surveiller secrètement son partenaire. Des vidéos aux millions de vues, des dizaines de milliers de ventes, et une modération défaillante malgré les alertes ont été signalées aux États-Unis. Si la plateforme chinoise affirme interdire ces contenus, elle peine visiblement à les supprimer, ce qui contribue à normaliser les comportements abusifs sur le célèbre réseau social.