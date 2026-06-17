Avec son nouveau Tracker Pro Max, Invoxia renforce son offre antivol. Ce traceur GPS bénéficie du suivi en temps réel, des modes Absence et Alerte, d'une connexion 4G, de six mois d'autonomie et, en cas de vol, du partage d'informations avec les forces de l'ordre et son assurance.
Un traceur caché capable de suivre un véhicule presque en direct. C'est la promesse de l'Invoxia Tracker Pro Max, présenté ce mercredi à VivaTech. Ce boîtier compact veut aller plus loin que les balises Bluetooth (ou UWB) grand public, comme l'AirTag, en misant sur une vraie localisation GPS, associée à une connexion 4G LTE-M 4G, ainsi qu'une autonomie théorique pouvant atteindre les six mois et des fonctions pensées pour les situations de vol.
Disponible dans le commerce à partir du 1er juillet 2026, le Tracker Pro Max sera proposé à 179 euros avec un an d'abonnement inclus. Sa mission est d'offrir une solution plus robuste pour surveiller une voiture, une moto, un utilitaire ou du matériel de valeur, sans dépendre uniquement du réseau d'appareils Apple ou Android à proximité.
Un suivi GPS en direct, jusqu'à une position par seconde
La principale nouveauté du Tracker Pro Max tient dans son Live Tracking. Une fois ce mode activé, le traceur peut remonter jusqu'à une position par seconde, ce qui permet de suivre un déplacement avec beaucoup plus de précision qu'un simple point actualisé de temps en temps.
Invoxia ajoute à ça une connexion 4G LTE-M, une carte SIM intégrée, du GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth BLE, une recharge via sa prise USB-C et une certification IP67. Le boîtier mesure 11,3×3,9×1,9 cm pour 70 grammes, un format assez discret pour être dissimulé dans une voiture, une moto ou un gros objet de valeur.
Deux modes pour limiter les fausses alertes
Le mode Absence vise les départs prolongés. L'application analyse la zone, vérifie la qualité du signal et peut prévenir un contact d'urgence en cas de problème. Le mode Alerte, lui, se destine davantage aux stationnements courts, en croisant mouvements, vibrations et changements de contexte.
Invoxia ajoute aussi un Dossier de vol, généré après dépôt de plainte, avec un QR code permettant de partager la localisation avec la police et son assurance. Futé.
La 4G LTE-M (LTE for Machines) est une variante de la 4G conçue pour les objets connectés : elle consomme peu d’énergie et peut offrir une meilleure couverture dans certains environnements difficiles, sous réserve de disponibilité du réseau LTE-M. Elle permet au traceur d’envoyer sa position directement via le réseau mobile, sans dépendre d’un smartphone à proximité. À l’inverse, une balise Bluetooth s’appuie surtout sur les appareils des passants (réseau "find my") pour relayer sa position, ce qui peut être aléatoire selon la densité d’utilisateurs autour. LTE-M est généralement moins énergivore que la 4G classique, mais implique un abonnement et une SIM. Le choix LTE-M vise donc la continuité de service et le suivi à distance, y compris dans des zones peu fréquentées.Que signifie "jusqu’à une position par seconde" en suivi GPS en temps réel, et quelles limites faut-il connaître ?
Une position par seconde correspond à une fréquence de remontée très élevée (1 Hz), utile pour suivre un trajet avec finesse, notamment en mouvement rapide ou en environnement urbain. Cela améliore la lisibilité d’un parcours par rapport à des mises à jour toutes les 30 secondes ou toutes les quelques minutes, qui "lissent" les déplacements. La précision réelle dépend toutefois du GPS (qualité de réception, "canyon urbain", tunnels) et peut être dégradée par des perturbations ou des pertes temporaires de signal. Plus la fréquence d’envoi est élevée, plus la consommation d’énergie et de données augmente, ce qui peut réduire l’autonomie en mode intensif. En pratique, ces modes "live" sont souvent activés ponctuellement plutôt qu’en permanence.