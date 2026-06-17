Un traceur caché capable de suivre un véhicule presque en direct. C'est la promesse de l'Invoxia Tracker Pro Max, présenté ce mercredi à VivaTech. Ce boîtier compact veut aller plus loin que les balises Bluetooth (ou UWB) grand public, comme l'AirTag, en misant sur une vraie localisation GPS, associée à une connexion 4G LTE-M 4G, ainsi qu'une autonomie théorique pouvant atteindre les six mois et des fonctions pensées pour les situations de vol.

Disponible dans le commerce à partir du 1er juillet 2026, le Tracker Pro Max sera proposé à 179 euros avec un an d'abonnement inclus. Sa mission est d'offrir une solution plus robuste pour surveiller une voiture, une moto, un utilitaire ou du matériel de valeur, sans dépendre uniquement du réseau d'appareils Apple ou Android à proximité.

Un suivi GPS en direct, jusqu'à une position par seconde

La principale nouveauté du Tracker Pro Max tient dans son Live Tracking. Une fois ce mode activé, le traceur peut remonter jusqu'à une position par seconde, ce qui permet de suivre un déplacement avec beaucoup plus de précision qu'un simple point actualisé de temps en temps.