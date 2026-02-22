Avec son Biotracker Edition 2026, Invoxia dévoile la cinquième génération de son traceur canin et franchit un cap : suivi de santé avancé, GPS rafraîchi chaque seconde et design renforcé, le tout à partir de 119 euros.
Le français Invoxia ne se limite pas aux GPS pour retrouver votre deux-roues, votre voiture ou vos bagages. Annoncé ce 18 février 2026, le Biotracker Édition 2026 ambitionne de transformer le simple collier GPS pour chien en véritable outil de suivi physiologique. L'idée n'est plus seulement de localiser son animal en cas de fugue, mais aussi d'observer son état de forme au quotidien, à la manière des montres connectées pour les humains. Une orientation qui n'a rien d'un hasard : le fondateur de la marque, Eric Careel, est aussi à l'origine de Withings, spécialiste français des montres et balances connectées, et plus récemment de dispositifs de santé avancés comme le thermomètre BeamO ou l'analyseur d'urine U-Scan.
La variabilité de fréquence cardiaque arrive chez les chiens
La nouveauté la plus marquante concerne l'intégration de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), une métrique bien connue des amateurs de montres connectées et de bracelets d'activité. Chez l'humain, elle sert à mesurer la récupération, le stress ou la charge physique. Invoxia transpose ici cette logique au monde animal. Ainsi, une VFC élevée peut traduire un bon équilibre physiologique tandis qu'une baisse prolongée peut signaler fatigue, stress ou inconfort.
Le fabricant s'appuie notamment sur l'indicateur RMSSD (Root Mean Square of Successive Differences ou recherche sur la variabilité de fréquence cardiaque), calculé pendant les phases de repos, et promet une lecture simplifiée via son application. L'objectif est d'aider les propriétaires à repérer des signaux faibles avant que les symptômes ne deviennent visibles.
- Le design compact et discret
- L’installation et la configuration très simples
- L’application très intuitive et vulgarisée
Un GPS plus réactif, sans sacrifier l'autonomie
Côté localisation, Invoxia annonce un saut technique important avec le suivi de l'animal qui passerait désormais à du quasi-direct avec une mise à jour chaque seconde, contre une toutes les 30 secondes sur la génération précédente. Une évolution pensée pour les situations où chaque instant compte, comme une fugue ou une balade en pleine nature. Malgré cette précision accrue, l'autonomie resterait autour d'une semaine, un équilibre nécessaire pour un appareil censé suivre l'animal en continu sans contrainte quotidienne.
Au-delà de la VFC, le Biotracker Edition 2026 surveillerait six biomarqueurs clés comme la fréquence cardiaque, la respiration, l'activité, les calories dépensées estimées, le sommeil et la localisation. Des données destinées à dresser un portrait plus global du bien-être de l'animal, plutôt qu'un simple historique de déplacements. Invoxia a aussi revu la partie matérielle. Le boîtier adopte deux anneaux en aluminium, disponibles en tailles S et M, pour mieux résister à la vie réelle d'un chien, entre jeux, pluie et frottements du quotidien.
Proposé sur le site de la marque à partir de 119 euros sans abonnement (pour avoir accès à la fonction GPS live, il faudra basculer sur un abonnement mensuel à 12,99€ par mois), le Biotracker Edition 2026 a tout, du moins sur le papier, pour devenir le meilleur compagnon… de votre meilleur ami.