Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a voté en faveur de nouvelles règles destinées à « améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents », relatives au permis de conduire, et qui s'appliqueront partout sur le Vieux Continent. Des règles que la France devra retranscrire dans ses lois dans un délai de trois ans, avec une année supplémentaire accordée pour la mise en œuvre.

La mesure la plus importante est la fin du permis de conduire à vie, qui devra dorénavant posséder une durée de validité limitée à 15 ans, avant renouvellement. Cette période pourra être ramenée à 10 ans dans les pays où le document sert aussi de justificatif d'identité (comme en France). Le législateur pourra aussi par ailleurs réduire la durée de validité du permis pour les plus de 65 ans.