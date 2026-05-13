Le fonctionnement du permis de conduire va connaître de nombreux changements du fait de l'Union européenne. Et les plus de 65 ans vont être particulièrement impactés.
Nos modes de vie aujourd'hui répondent de plus en plus à des normes qui sont issues de l'Union européenne. C'est à Bruxelles que beaucoup de règles sont ainsi décidées, règles qui remplacent souvent ce qui se fait au niveau national. Et à l'avenir ce sera aussi le cas pour le permis de conduire, dont le fonctionnement va être profondément altéré.
Une durée de validité du permis réduite à 15 ans, voire moins pour les séniors
Le 21 octobre 2025, le Parlement européen a voté en faveur de nouvelles règles destinées à « améliorer la sécurité routière et diminuer le nombre d'accidents », relatives au permis de conduire, et qui s'appliqueront partout sur le Vieux Continent. Des règles que la France devra retranscrire dans ses lois dans un délai de trois ans, avec une année supplémentaire accordée pour la mise en œuvre.
La mesure la plus importante est la fin du permis de conduire à vie, qui devra dorénavant posséder une durée de validité limitée à 15 ans, avant renouvellement. Cette période pourra être ramenée à 10 ans dans les pays où le document sert aussi de justificatif d'identité (comme en France). Le législateur pourra aussi par ailleurs réduire la durée de validité du permis pour les plus de 65 ans.
Des visites médicales au programme
Et ces derniers pourraient aussi être astreints à d'autres obligations. En effet, une visite médicale est programmée pour la délivrance et le renouvellement des permis de conduire, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires. Des règles qui pourront être durcies une fois encore pour les plus de 65 ans, qui pourraient devoir passer des visites médicales ou effectuer des remises à niveau plus fréquentes.
À noter tout de même que, sur la question des visites médicales, l'Union européenne laisse une certaine latitude aux pays membres de l'UE. Ceux-ci pourront ainsi mettre en place des formulaires d'auto-évaluation ou « d'autres systèmes d'évaluation conçus au niveau national » pour remplacer la visite médicale.
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