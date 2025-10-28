La voiture qui se conduit toute seule, ce n'est pas encore pour tout de suite en Europe, où l'on peut davantage parler d'une conduite semi-autonome ou d'aides à la conduite. Mais ce mardi, lors de son grand rendez-vous annuel consacré à la mobilité, Allianz est sorti du bois avec plusieurs propositions pour harmoniser le développement des véhicules autonomes sur le Vieux continent. L'assureur allemand veut notamment rassurer les Français, qui sont encore près de 8 sur 10 à considérer que les véhicules autonomies ont été insuffisamment testés pour être plus largement déployés.