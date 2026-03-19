Dans de nombreux pays, on se pose la question de comment réduire les embouteillages, qui peuvent réduire considérablement la qualité de vie au quotidien des gens. À Malte, où l'on connaît l'une des densités automobiles les plus importantes d'Europe, les autorités ont décidé de tenter un coup assez intéressant.

Elles ont ainsi mis en place à partir de ce mois de janvier 2026 un programme du nom de « Driving licence surrender scheme », soit un outil de restitution de permis de conduire. Les personnes qui adhèrent à ce programme peuvent ainsi rendre leur permis, en échange du versemment de 5 000 euros par an - un programme qui va jusqu'à 5 ans, soit 25 000 euros au maximum.