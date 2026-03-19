Peut-on abandonner son permis, et gagner une grosse somme par là ? Dans un pays européen, c'est aujourd'hui une possibilité !
On estime aujourd'hui que près de 500 000 Français roulent sans permis de conduire. C'est dire à quel point prendre la voiture est une nécessité pour un grand nombre d'entre nous. Pourtant, il y a des pays où l'on souhaite réduire le nombre d'automobilistes, et où l'on met les moyens pour cela.
Un nouveau programme à Malte pour rendre son permis… et gagner de l'argent !
Dans de nombreux pays, on se pose la question de comment réduire les embouteillages, qui peuvent réduire considérablement la qualité de vie au quotidien des gens. À Malte, où l'on connaît l'une des densités automobiles les plus importantes d'Europe, les autorités ont décidé de tenter un coup assez intéressant.
Elles ont ainsi mis en place à partir de ce mois de janvier 2026 un programme du nom de « Driving licence surrender scheme », soit un outil de restitution de permis de conduire. Les personnes qui adhèrent à ce programme peuvent ainsi rendre leur permis, en échange du versemment de 5 000 euros par an - un programme qui va jusqu'à 5 ans, soit 25 000 euros au maximum.
Le succès est déjà au rendez-vous !
Un programme alléchant, qui a évidemment des critères d'éligibilité. Il faut ainsi être résident de Malte depuis au moins sept ans, posséder un permis B depuis au moins un an, et avoir moins de 30 ans. L'objectif des autorités est de pousser la jeune génération vers d'autres types de mobilités, les transports en commun étant gratuits sur l'île pour les résidents.
Et même si la personne ayant rendu son permis ne peut plus conduire aucune véhicule motorisé durant cinq ans, que ce soit à Malte ou à l'étranger, le succès est déjà au rendez-vous. D'après des premiers retours, évoqués par le journal Le Progrès, il y a rapidement eu une forte demande. Le programme est pour le moment financé à hauteur de 5 millions d'euros par an, soit la possibilité d'intégrer 1000 bénéficiaires. La petite île méditerranéenne pourrait-elle inspirer d'autres nations ?