Il faut alors se rendre sur le site ciclade.fr, où il suffit de saisir son nom, son prénom, sa nationalité et sa date de naissance pour savoir en quelques secondes si des fonds vous attendent. En cas de correspondance, il faut créer un espace personnel sur le site et transmettre les justificatifs demandés. La Caisse des dépôts instruit ensuite le dossier et rembourse par virement. Il faut généralement compter deux mois pour récupérer les fonds, mais seulement 48 heures si la demande concerne un compte courant.