En 2025, la plateforme Ciclade a permis de restituer 164 millions d'euros à des Français titulaires de comptes bancaires oubliés, avec deux fois plus de demandes qu'en 2024. Et il en reste encore des milliards à réclamer.
Vous avez peut-être de l'argent qui dort quelque part sans le savoir. Un vieux livret A ouvert par vos parents, une assurance vie dont vous êtes bénéficiaire sans le savoir, un plan d'épargne salariale oublié dans les tiroirs d'un ancien employeur… Depuis 2017, la plateforme Ciclade centralise ces fonds endormis, et ses derniers chiffres révèlent un record de restitutions, même si la manne reste colossale, et soumise à une horloge que très peu de Français connaissent.
Ciclade, un service officiel et gratuit pour retrouver vos comptes bancaires oubliés
Développée par la Banque des Territoires et encadrée par la loi Eckert, Ciclade repose sur un mécanisme qui mérite explication. Lorsqu'un compte bancaire n'enregistre plus aucune opération pendant dix ans (trois ans si le titulaire est décédé), la banque est obligée par la loi d'en transférer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations. C'est précisément là, dans cette grande tirelire publique, que Ciclade vous permet de les retrouver gratuitement.
Il faut alors se rendre sur le site ciclade.fr, où il suffit de saisir son nom, son prénom, sa nationalité et sa date de naissance pour savoir en quelques secondes si des fonds vous attendent. En cas de correspondance, il faut créer un espace personnel sur le site et transmettre les justificatifs demandés. La Caisse des dépôts instruit ensuite le dossier et rembourse par virement. Il faut généralement compter deux mois pour récupérer les fonds, mais seulement 48 heures si la demande concerne un compte courant.
En 2025, près de 200 000 demandes ont été déposées sur la plateforme, soit plus du double de l'année précédente. Au final, 174 000 personnes ont été remboursées, pour un total de 164,4 millions d'euros distribués, environ 943 euros par dossier en moyenne. Quant au record absolu de restitution sur un seul et unique dossier, il s'élève à 2,3 millions d'euros. Pas mal !
Déchéance trentenaire, le compte à rebours méconnu qui peut vous faire perdre votre argent définitivement
Depuis 2017, Ciclade a restitué plus de 1,1 milliard d'euros à leurs propriétaires. Impressionnant sur le papier, mais ce chiffre est à mettre en perspective, car en une décennie, ce sont près de 9,7 milliards d'euros issus de plus de 13 millions de comptes et contrats qui ont été transférés à la Caisse des dépôts. Concrètement, environ 8 milliards d'euros n'ont toujours pas trouvé preneur et attendent peut-être leur propriétaire, comme le rappelle Le Parisien.
En attendant d'être réclamées, ces sommes ne restent pas inactives pour autant. La Caisse des dépôts les utilise pour financer des projets d'intérêt général, tout en conservant de quoi rembourser les demandes qui arrivent chaque jour. Et le stock ne cesse de se renouveler, puisqu'en 2025, 671 millions d'euros supplémentaires issus de nouveaux comptes inactifs ont rejoint la CDC, preuve que le phénomène des fonds oubliés est loin de se tarir.
Mais attention, l'État ne patiente pas éternellement. Si personne ne réclame les fonds au bout de trente ans (ou dix ans d'inactivité sur le compte, puis vingt ans de conservation à la CDC), l'argent lui revient définitivement, sans recours possible. En 2025, 89 millions d'euros ont ainsi été perdus pour leurs propriétaires, une facture qui atteint les 640 millions depuis 2017. Un tour rapide sur ciclade.fr peut peut-être donc vous éviter de faire ce cadeau involontaire à l'État.