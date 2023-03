Anciens comptes, assurances-vie : l'État met à jour Ciclade pour vous aider à récupérer des milliards d'euros "abandonnés"

Plus de 6 milliards d'euros non réclamés par les Français dorment aujourd'hui à la Caisse des dépôts. Depuis sa réclamation en 2017, la Ciclade a permis la restitution de plus d'un demi-milliard d'euros, une donnée qui est d'ailleurs sans doute plus importante depuis la forte médiatisation de la plateforme au cours des dernières semaines. Ces sommes sont pour une grande majorité issues de comptes bancaires (66 %), puis de contrats d'assurance-vie (25,5 %) et de plans épargne entreprise (8,2 %). Fin 2021, le montant moyen de restitution s'élevait à 2 876 euros.