Certains lundis commencent mieux que d'autres. Mais plus de peur que de mal, pour les clients qui ont cru à une cyberattaque ou un piratage de leurs coordonnées bancaires.

Les débits identifiés correspondent à des achats déjà réglés. Chez Vinted, certains montants dépassent 200 euros, tandis que d’autres se situent autour de quelques dizaines d’euros. Jérémy Brzoszczyk, directeur digital chez Devred, a précisé à notre confrère Le Parisien que les données bancaires des clients ne sont plus conservées par la marque, ce qui confirme que l’erreur provient d’un prestataire externe. Les notifications bancaires ont conseillé aux clients de patienter jusqu’à la régularisation. Pendant ce délai, certains comptes ont été temporairement à découvert et des frais associés pourraient être annulés une fois les remboursements effectués.

Les transactions concernent majoritairement des achats réalisés entre fin 2024 et début 2025, traitées via le réseau Visa. Les banques ont indiqué que les corrections seraient visibles sur les comptes dans les prochains jours. Les captures d’écran publiées par les clients permettent de suivre les montants exacts et les dates de chaque opération. Les commerçants touchés ne doivent pas intervenir dans la régularisation, car les données de paiement ne transitent plus par eux.

On parle tout de même de milliers de transactions principalement en France, avec quelques opérations dans d’autres pays européens. Les clients peuvent vérifier les remboursements directement depuis les notifications de leur application de banque en ligne ou leurs relevés de compte. Vinted et Devred assurent que les remboursements ne sauraient tarder, sans aucune démarche nécessaire de la part des utilisateurs.