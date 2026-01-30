Depuis le 27 janvier, plusieurs milliers de clients français ont constaté des débits anciens sur leur compte bancaire, parfois supérieurs à 200 euros. Les opérations concernent Vinted, Devred et d’autres commerçants, toutes liées à un prestataire de paiement externe.
Si vous êtes client ou vendeur sur la plateforme d'e-commerce Vinted, alors vous avez dû avoir des sueurs froides quand vous avez reçu au début de la semaine notifications de votre banque concernant des paiements déjà effectués sur l'application. Certains achats datent de 2022, d’autres de 2024. Vinted a confirmé que des doublons sont apparus à cause d’un incident technique et a annoncé un remboursement automatique. Idem pour le site de prêt-à-porter Devred, qui a reçu des appels similaires qui signalaient des débits liés à des achats anciens.
Les banques BoursoBank, Banque Populaire, Caisse d’Épargne et Crédit Coopératif ont informé leurs clients par message, en précisant que la régularisation était en cours. Monext, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, a reconnu l’erreur technique sur les fichiers de transactions transmis aux banques.
Des transactions anciennes débitées à tort
Certains lundis commencent mieux que d'autres. Mais plus de peur que de mal, pour les clients qui ont cru à une cyberattaque ou un piratage de leurs coordonnées bancaires.
Les débits identifiés correspondent à des achats déjà réglés. Chez Vinted, certains montants dépassent 200 euros, tandis que d’autres se situent autour de quelques dizaines d’euros. Jérémy Brzoszczyk, directeur digital chez Devred, a précisé à notre confrère Le Parisien que les données bancaires des clients ne sont plus conservées par la marque, ce qui confirme que l’erreur provient d’un prestataire externe. Les notifications bancaires ont conseillé aux clients de patienter jusqu’à la régularisation. Pendant ce délai, certains comptes ont été temporairement à découvert et des frais associés pourraient être annulés une fois les remboursements effectués.
Les transactions concernent majoritairement des achats réalisés entre fin 2024 et début 2025, traitées via le réseau Visa. Les banques ont indiqué que les corrections seraient visibles sur les comptes dans les prochains jours. Les captures d’écran publiées par les clients permettent de suivre les montants exacts et les dates de chaque opération. Les commerçants touchés ne doivent pas intervenir dans la régularisation, car les données de paiement ne transitent plus par eux.
On parle tout de même de milliers de transactions principalement en France, avec quelques opérations dans d’autres pays européens. Les clients peuvent vérifier les remboursements directement depuis les notifications de leur application de banque en ligne ou leurs relevés de compte. Vinted et Devred assurent que les remboursements ne sauraient tarder, sans aucune démarche nécessaire de la part des utilisateurs.
Monext, le prestataire à l’origine de l’erreur
Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler et pour cause. Monext, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, fournit des solutions de paiement à environ 12 000 clients, parmi lesquels des banques, des fintechs et des commerçants en ligne. La filiale a envoyé par erreur un fichier de transactions déjà comptabilisées à plusieurs banques françaises. L’incident a affecté 34 pays, dont 67 % des opérations sur la France.
Crédit Mutuel Arkéa a indiqué que 98 % des transactions erronées avaient déjà été transmises pour régularisation. Les remboursements apparaîtront sur les comptes dans les jours suivants. Les notifications bancaires précisent le montant et la date exacte de chaque débit. Les clients n’ont aucune action à effectuer, et les commerçants ne participent pas à la correction.
Selon les banques, les opérations erronées résultent uniquement de l’incident technique de Monext. Les relevés à venir permettront de vérifier la régularisation complète. Chaque compte touché retrouvera le solde correct, et les utilisateurs pourront constater que les paiements anciens ont été annulés.
Ne reste plus qu'aux victimes du système bancaire défaillant de contrôler que les remboursement exacts ont été effectués.