L'ordonnance prise le 3 septembre dernier par le président Emmanuel Macron, qui transpose une directive européenne adoptée il y a deux ans, va radicalement transformer les règles du découvert bancaire. À compter du 20 novembre 2026, votre découvert bancaire sera soumis aux mêmes contraintes qu'un crédit à la consommation classique. Les banques devront en effet évaluer la solvabilité de leurs clients selon les critères du crédit à la consommation. Plus de 2 Français sur 10, qui se retrouvent dans le rouge chaque mois, pourraient directement être concernés, et impactés.