Votre banque doit aussi vous expédier chaque janvier un relevé annuel récapitulant tous les frais prélevés sur l'année écoulée (cotisation carte, SMS, agios, retraits). Les relevés mensuels, eux, doivent faire ressortir noir sur blanc chaque frais à l'aide d'un symbole ou d'une typographie distincte. Enfin, toute modification tarifaire exige un préavis de deux mois. Vous disposez alors de ce délai pour contester ou clôturer votre compte sans frais si le changement ne vous convient pas. Un comparateur public gratuit, accessible en ligne, permet même de confronter les tarifs de tous les établissements avant de faire votre choix.