Le marché de la formation au permis de conduire vit une mutation profonde. L'essor du numérique a ouvert la voie à un nouveau modèle, porté par des plateformes qui misent sur la technologie pour rendre l'accès au permis plus simple, plus souple et moins coûteux.

Passer par une auto école en ligne n'est plus un pari risqué : avec plus de 5 millions d'élèves formés et 2 500 moniteurs diplômés d'État référencés sur l'ensemble du territoire, des acteurs comme En Voiture Simone ont installé ce modèle dans le paysage de la mobilité française.