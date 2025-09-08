Pendant longtemps, réviser le Code de la route évoquait forcément la petite salle sombre d’une auto-école de quartier, aux horaires fixes, où s’enchaînaient les séries de questions. Une méthode parfois efficace, mais surtout chronophage et pas franchement pédagogique.

Fort heureusement, cette approche n’est plus la seule. Aujourd’hui, des solutions en ligne permettent de s’entraîner à son rythme, de progresser pas à pas et d’acquérir toutes les bases théoriques avant le grand jour. On révise quand on veut, où on veut, et on avance sans se mettre la pression.

Parmi les plateformes disponibles, certaines tirent leur épingle du jeu en proposant un accompagnement personnalisé ainsi que des outils pédagogiques efficaces. Ornikar, par exemple, fait figure de référence. Mais voyons ensemble si passer votre code de la route en ligne avec la plateforme Ornikar vaut le détour !