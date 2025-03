La période des inscriptions sur Parcoursup vient de démarrer et avec elle, toute l'angoisse, le stress et confusion chez les lycéens (et leurs parents !). C'est en partant de ce constat que trois jeunes étudiants nîmois ont lancé Meoria. Alexandre Klobb, Samuel Chomat et Dimittri Choudhury, âgés de 19 ans et respectivement en école d'ingénieurs et en école de commerce, ont créé cette application pour aider les lycéens dans leur orientation post-bac.

Leur objectif n'est pas de concurrencer Parcoursup mais de la compléter. « On ne vient pas les concurrencer, on vient aider le lycéen, c'est un complément », explique Dimittri Choudhury. Lancée il y a quelques mois, l'application compterait déjà 25 000 utilisateurs et se classait au 11 mars 2025 en 11e position des applications les plus téléchargées dans la catégorie éducation de l'App Store.