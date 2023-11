Une influenceuse, bien adulte, fait la promotion d'une application de rencontres pour... adolescents

L'objectif est ainsi d'être mis au courant de sentiments positifs pouvant venir d'un ou d'une camarade, et non pas de mettre directement en contact les personnes. Un point sur lequel insiste beaucoup Marc Allain. « Il n’y a pas de possibilités d’envoyer des messages directs » a-t-il ainsi indiqué.

Cette absence de fonction de messagerie garantirait, à son sens, la sécurité de l'application. « Même au pire des cas si Michel, 45 ans, arrive sur l'application, le pire qu’il puisse faire c’est de répondre à des sondages anonymes sur des gens qu'il ne connaît pas uniquement avec leur prénom » rapporte-t-il.

L'application interroge par ailleurs sur sa monétisation. Car si elle est à première vue gratuite, il faut rapidement payer pour connaître l'identité d'une personne qui apprécierait l'utilisateur ou pour répondre à plus de sondages. Un mode « Divinité » à 3,99 euros par semaine offrirait lui de meilleures options, et une plus grande visibilité sur la plateforme.