Êtes-vous prêts à payer 500 € par mois sur Tinder (et pourquoi, surtout) ?

Les abonnés au service Tinder Vault pourraient ainsi bénéficier d'un statut spécifique, qui ouvrira la porte à de nouveaux avantages, par rapport aux autres abonnements Tinder. Outre la priorité dans les fils d'actualité des autres utilisateurs, les services proposés pourraient également inclure un « service de conciergerie personnalisé », mais aussi un genre de « pass premium » qui donnerait aux utilisateurs la possibilité d'être mis en relation avec les « membres les plus actifs et les plus influents ».