Coup de tonnerre chez Tinder : le P.-D.G. s'en va, les ambitions sur le metaverse prennent l'eau

Ce contexte a poussé Bernard Kim, P.-D.G. de Match Group, à prendre de nouvelles mesures concernant cette société :

« Compte tenu de l'incertitude quant aux contours ultimes du metaverse et de ce qui fonctionnera ou non, ainsi que de l'environnement opérationnel plus difficile, j'ai demandé à l'équipe Hyperconnect d'itérer, mais de ne pas investir massivement dans le metaverse pour le moment. »