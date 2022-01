L'app Elyze devient open source et supprime l'ensemble des données amassées

En l'espace de quelques jours, Elyze est devenue une véritable attraction. L'application mobile, la plus téléchargée dans sa catégorie en France depuis le début du mois de janvier (que ce soit sur l'App Store ou le Play Store ), a le vent en poupe mais souffre de diverses critiques, tant sur la collecte et la sécurisation des données des utilisateurs que sur son mécanisme même. Les créateurs de l'application, mis dans la lumière du jour au lendemain, ont apporté mercredi de nombreuses réponses pour pallier les multiples interrogations. Elyze est désormais open source… mais pas complètement non plus. Explications.