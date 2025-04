Quelques gimmicks de plus pour être mieux averti

Que les abonnés historiques au service sur smartphone se rassurent, vous bénéficiez toujours des deux modes de conduite : l’Expert qui affiche des alertes jusqu’à 30 km à l’avance et donne une grande visibilité aux limitations de vitesse ; et le mode Carte qui permet d'afficher en continu la navigation et le trafic même lors des alertes. Notons l’ajout d’une barre de progression latérale dans ce mode qui permet au conducteur de mieux se situer face au danger à venir. La version Expert se voit quant à elle dotée d’un système d’affichage d'alertes multiples repensé pour être plus clair et compréhensible lorsqu’on est au volant. De même, le choix entre les thèmes sombre et clair est présent avec un mode automatique qui adapte sans intervention humaine l’apparence de l’appli dans les tunnels ou lorsque la luminosité commence à manquer.