Coyote : une nouvelle fonction "Passage à niveau", en partenariat avec SNCF Réseau

Bien décidé à renforcer la sécurité des conducteurs et lutter contre les dangers de la route, Coyote lance l'alerte « Passage à niveau ». Cette dernière vise évidemment à réduire autant que possible les accidents qui surviennent au croisement d'une route et de rails de trains. On en dénombre encore une centaine chaque année.

Désormais, les membres de la communauté Coyote peuvent visualiser sur leurs terminaux connectés l’emplacement des passages à niveau, matérialisé par une icône sur la carte. À l’approche de ces derniers, plusieurs centaines de mètres en amont, l’utilisateur reçoit l’alerte en plein écran accompagnée d’un message sonore « Prudence, passage à niveau ».