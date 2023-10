Le top 5 des applis pour garder tous ses points sur son permis

L’utilisation du téléphone portable au volant est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire, il est aussi facteur d’accident. En 2022, 528 213 infractions ont été dressées pour l’utilisation du téléphone en voiture, un chiffre en progression de 22,7 % par rapport à 2021. Autant dire que la tendance n’est pas à l’amélioration. Et pourtant, il existe des applications gratuites sur les téléphones Android et iOS qui sont spécialement optimisées pour la voiture, avec un affichage différent, une dictée vocale et évidemment la navigation par satellite.