La formation à la modélisation et l’impression 3D délivrée par La Biche-Renard vous donne un accès illimité à une plateforme de e-learning mais aussi à des mises à jour de vos connaissances, après la formation - quelle que soit la formule d'apprentissage choisie.

Les séances de formation elles-mêmes sont délivrées à des petits groupes. De quoi maximiser l'efficacité de l'enseignement, faciliter les échanges - et surtout éviter le décrochage.

De plus, plus d'un millier de personnes (apprenants, formateurs...) sont disponibles à tout moment sur Discord pour échanger, obtenir des conseils et un accompagnement qui vous permettront de dépasser toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer.

Pour aller plus loin, des ateliers complémentaires gratuits et illimités sont proposés après la formation. Ce qui permet à la fois d'approfondir vos connaissances, de découvrir de nouvelles techniques, et de ne pas vous laisser sans solution par la suite.