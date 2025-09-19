Grâce à cette formation modélisation + impression 3D FDM, accessible à toutes et tous, sans prérequis, vous pourrez facilement donner vie à vos premiers objets avec une imprimante 3D.
Que vous soyez bricoleur, étudiant, designer, ingénieur, ouvrier spécialisé, entrepreneur ou encore en reconversion, apprenez à prototyper et développer des produits qui seront la clé de votre succès. En effet, en 2025 l'impression 3D est une compétence devenue incontournable dans de nombreux secteurs.
Le centre de formation en CAO / FAO La Biche-Renard, certifié Qualiopi, a déjà permis depuis 2021 à plus de 3 000 élèves d'ajouter cette précieuse corde à leur arc. Le tout grâce à l'expertise d’une équipe pluridisciplinaire complète, dont une quinzaine de formateurs experts dans leur domaine. Leur crédo : tout le monde peut créer des objets grâce à l’impression 3D.
Une formation à l'impression 3D pleine d'avantages
Dans le secteur des formations en ligne, on trouve beaucoup d'options différentes, qui ne sont hélas pas toujours adaptées à une majorité de candidats.
Tout d’abord, le centre de formation La Biche-Renard bénéficie du label Qualiopi. Cette certification qualité est obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous les prestataires (organismes de formation, CFA, centres de bilan de compétences, VAE…). En plus d'attester de standards de formation élevés, ce label indique que l'organisme est agrémenté par l'État.
Les élèves ont ainsi accès à des financements officiels. Il est possible, entre autres, d'utiliser les points accumulés dans le cadre du compte formation. Mais aussi de bénéficier d'un accompagnement pour toute la partie administrative. Ce qui offre une vraie tranquillité d'esprit.
CPF, France Travail, Région, OPCO… beaucoup d'options pour financer votre formation
Vous pouvez très facilement obtenir une prise en charge du financement de la formation via les divers dispositifs d'aide mis en place par l'État et les collectivités. Le centre de formation pourra d’ailleurs vous accompagner pour constituer votre dossier de demande de financements et vous aiguiller dans les différentes procédures.
Des avantages qui dépassent le cadre de la formation
La formation à la modélisation et l’impression 3D délivrée par La Biche-Renard vous donne un accès illimité à une plateforme de e-learning mais aussi à des mises à jour de vos connaissances, après la formation - quelle que soit la formule d'apprentissage choisie.
Les séances de formation elles-mêmes sont délivrées à des petits groupes. De quoi maximiser l'efficacité de l'enseignement, faciliter les échanges - et surtout éviter le décrochage.
De plus, plus d'un millier de personnes (apprenants, formateurs...) sont disponibles à tout moment sur Discord pour échanger, obtenir des conseils et un accompagnement qui vous permettront de dépasser toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Pour aller plus loin, des ateliers complémentaires gratuits et illimités sont proposés après la formation. Ce qui permet à la fois d'approfondir vos connaissances, de découvrir de nouvelles techniques, et de ne pas vous laisser sans solution par la suite.
Le matériel pédagogique arrive directement chez vous
Qui dit impression 3D dit accès à du matériel, en particulier une imprimante 3D. Lorsque l'on débute, choisir la machine adaptée, et mobiliser des fonds pour cela peut vite se transformer en cauchemar. Et pour apprendre, allier la théorie et la pratique est e-ssen-tiel.
C'est pourquoi La Biche-Renard met le matériel directement à disposition chez les élèves. Ces derniers ont par ailleurs accès à un service après-vente réactif en cas de problème technique, que ce soit avec le matériel ou les projets.
Une formation complète et certifiante
La formation Fusion + impression FDM se découpe en cinq modules pensés pour aider les candidats à maîtriser toutes les compétences nécessaires.
Depuis la prise en main de la machine, à travers l’assemblage, le paramétrage et la maintenance de l’imprimante, jusqu’au développement complet d’un projet d’étude, en passant par toutes les étapes de la modélisation 3D (esquisse, mise en plan etc.) et du slicing, incontournable pour transformer le dessin 3D en fichier imprimable ; la formation a été conçue pour que chacun puisse maîtriser les compétences nécessaires à l’obtention d’une certification professionnelle reconnue.
Cette dernière pourra être un véritable atout pour un projet de reconversion, de création d’entreprise ou d’évolution de poste.
Quatre formules d'apprentissage pour d'adapter à votre emploi du temps
Quatre options sont proposées pour suivre cette formation. Autodesk Fusion + impression 3D FDM : La première convient aux candidats qui veulent se former rapidement, en présentiel ou à distance en classe virtuelle, de 8 personnes maximum. Elle se déroule alors en heures, à temps plein, sur 7 jours ouvrés.
Si vous êtes en poste, par exemple, et que vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas poser des congés, une autre formule permet de réaliser les 49 heures de formation en cours du soir, à raison de 2 cours par semaine.
Enfin, il est possible également pour les apprenants les plus autonomes de tout suivre à leur rythme en e-learning. L'apprentissage s'appuie alors sur des vidéos (plus de 100), exercices, tutos et quiz.
En complément, pour éviter les décrochages et conserver une approche humaine, des points d'étape en Visio avec un formateur permettent de faire le point sur l'avancement de la formation et les éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées. Pour plus d'informations sur ces formations, cliquez sur le bouton ci-dessous.
Blender et impression résine, usinage numérique, d'autres formations sont aussi disponibles
La Biche-Renard propose également d'autres formations. Comme celle sur le logiciel Blender et l’impression résine, qui conviendra aux plus créatifs, en particulier les passionnés de figurines et de cosplay. Ou encore une formation à la fabrication soustractive qui combine Autodesk Fusion et fraiseuse numérique (CNC), particulièrement appréciée par les menuisiers et autres bricoleurs travaillant le bois.
Par ailleurs, d'autres formations sur tous logiciels 3D et technologies souhaitées sont disponibles sur demande pour les pro.