En parallèle de ce lancement, Anker avait déjà engagé une autre transition. En mars 2025, l’entreprise avait annoncé que l’activité liée à ses imprimantes 3D serait transférée à une sous-marque distincte. Officiellement, la gamme AnkerMake, lancée en 2022, continuerait d’exister sous forme de support client et d’assistance technique. Dans les faits, il s’agissait d’un repli plus marqué.

L'AnkerMake M5 originale avait pour ambition de résoudre les principaux défauts de l'impression 3D grand public. Mais les tests révèlent de nombreux dysfonctionnements dès sa sortie. La M5C, version plus abordable et mieux accueillie par la communauté, sacrifie des fonctionnalités importantes comme l'écran dédié. Ces compromis techniques n'ont pas suffi à éviter les pannes récurrentes.

La comparaison avec Creality éclaire les difficultés spécifiques d'Anker. Cette entreprise concurrente a également rencontré des problèmes avec sa K1, conçue pour rivaliser avec l'AnkerMake M5. Mais Creality a rapidement proposé de nouveaux modèles corrigés, là où Anker choisit l'abandon.

Les alternatives recommandées aujourd'hui, notamment par The Verge, sont les Bambu P1S et P1P, ainsi que l'Elegoo Centauri Carbon. Cette dernière offre une qualité d'impression équivalente à la série P1 de Bambu avec un écran tactile et un prix de départ de 300 dollars. Des tests comparatifs montrent que ces modèles surpassent largement les AnkerMake en fiabilité et facilité d'usage.

Les utilisateurs qui ont investi dans ces imprimantes se retrouvent avec du matériel potentiellement inutilisable à moyen terme. L'absence de pièces de rechange transforme ces machines en « poubelles », selon l'expression d'un utilisateur frustré sur Reddit.

Mais la vie et le marché de l'impression 3D grand public continue sans Anker et confirme sa consolidation autour de marques spécialisées comme Bambu Lab et Elegoo. Ces entreprises bénéficient d'une expertise technique approfondie et d'un écosystème logiciel mature, avantages qu'Anker n'a jamais réussi à développer malgré ses ressources financières importantes.

Rappelons qu'en 2025, selon une étude publiée sur le site CONTEXT, plus d'un million d'imprimantes 3D grand public ont été expédiées dans le monde au premier trimestre. Une dynamique portée en grande majorité par les marques chinoises, loin des ambitions initiales d'Anker qui semble pour l'instant avoir raté le virage du marché grand public.