Le prix des cartouches, composées d'un jeu de six encres UV, dont une CMJN, une blanche et une encre brillante, n'a pas encore été dévoilé : on sait seulement qu'elle valent 299 $ dans le pack compris avec la nouvelle imprimante. Impossible également de connaître leur durée de vie et le nombre de créations que l'on peut imprimer avec, deux informations qui pourraient considérablement influencer les achats des futurs utilisateurs.