xryl

Donc, il y a des rumeurs qui ne seraient pas justifiées. Et il y a la réalité. J’ai une Brother DCP9020 chez moi. C’est une super machine. J’utilise des cartouches compatibles (achetées sur Amazon, en vérifiant bien les commentaires avant). Depuis la mise à jour du firmware SUB (chez Brother, il y a 2 firmware, celui de l’interface graphique et de la gestion du réseau, dénoté par une lettre et un nombre, et celui de la gestion de l’impression, le firmware SUB), mes toners compatibles ne fonctionnaient plus correctement.

Typiquement, l’imprimante imprime une page en couleur, mais le plan « magenta » n’est plus aligné avec le plan « cyan », ou « jaune ».

Normalement, il y a une fonction dans l’imprimante pour automatiquement aligner les plans, mais clairement, elle ne fonctionne plus depuis la mise à jour (pour les toners que j’utilise en tout cas). Même la fonction manuelle (disponible dans le menu caché du technicien) ne fonctionne pas, clairement, l’imprimante ne veut pas appliquer la moindre modification que tu lui règles.

J’ai essayé de remonter le firmware à une version précédente, mais impossible de retrouver le firmware SUB précédent (Brother l’a supprimé de ses serveurs et l’archive de firmware piratée et stockées sur MEGA ne fonctionne plus). La procédure de downgrade est une misère, c’est super difficile à faire (heureusement, il existe un repo Oh brother sur Github, mais il faut reinstaller un python 2 pour pouvoir l’utiliser). Bref, j’ai perdu des heures pour finalement réussir à downgrader et me rendre compte que ça ne changeait rien au résultat. Donc, de fait, l’imprimante est quasi inutilisable en couleur pour moi.

Je précise que j’ai cette imprimante depuis facilement 10 ans, et que je n’ai jamais eu le moindre soucis avec sinon. J’ai évidemment jeté les toners d’origines.

Après, voici ce qui est vrai dans l’annonce de Brother: il n’y a pas de puce dans les toners de mon imprimante (j’ai ai démonté plusieurs), Donc il n’y a pas de moyen pour l’imprimante de « tuer » un toner. L’imprimante détecte le numéro de série du toner, mais je ne pense pas qu’il y ait autre chose que ça. Il est possible, via le menu technicien, de réinitialiser le compteur de pages d’un toner, donc, techniquement, il est possible de recharger un toner d’origine avec de la nouvelle poudre et de l’utiliser éternellement. Il n’existe pas de version rétro-engineeré du firmware Brother (ce qui résoudrait bien des problèmes, on pourrait vérifier ce genre de code). De plus, vu la différence de prix des toners Brothers (ça coûte plus cher que l’imprimante neuve), je n’ai pas racheté des toners Brother pour vérifier si le décalage des couleurs se répare de lui même. De fait, je fais confiance aux posts sur Reddit (qui datent de plus de 2 ans au moins) et le gars de l’article: ça semble être le cas.

La seule possibilité pour l’imprimante serait de comparer le numéro de série des toner avec une sorte de base de donnée, je suppose donc qu’il doit être possible pour les cartouches compatibles de commencer par un numéro de série identique à Brother pour faire échouer leur pratique.