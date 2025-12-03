Se former en ligne peut être un véritable tremplin pour accéder à un poste, ou se reconvertir. Toutefois, l'offre est très vaste. On vous aide à y voir plus clair.
Le monde du travail est en train de connaître une véritable transformation : de nouveaux métiers émergent et on constate une utilisation grandissante de l'IA. De façon presque mécanique, dans le même temps, un grand nombre de salariés cherchent à acquérir de nouvelles compétences, voire se posent la question d'une reconversion professionnelle.
Les formations en ligne comme celles délivrées par Studi sont particulièrement adaptées à des profils en postes en quête d'un nouvel élan. Elles peuvent en effet être suivies de manière très flexible, en suivant les disponibilités de l'apprenant ; qui peut, du coup, poursuivre sa mission dans la structure dans laquelle il travaille.
Les plateformes de formation en ligne sont aujourd'hui très nombreuses. Mais elles n'offrent pas les mêmes prestations, et la même efficacité pour intégrer de nouveaux savoirs en minimisant le risque de décrochage.
L'offre de formations en ligne est particulièrement dense en 2025
En France, on trouve aujourd'hui un nombre assez important de plateformes pour se former en ligne et potentiellement réussir une reconversion professionnelle. Toutes ne sont pas adaptées à tous les profils ou parcours.
Le plus connu est sans doute le CNED, avec des programmes complets et plutôt de qualité, le tout dans une offre de formations assez vaste, dès le BTS. Des alternatives privées comme le Digital College, ISEFAC Online ou l'École Conte ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.
Tandis que des plateformes comme ENACO ou CNAM Intec proposent une offre de formations plus ciblée, si vous visez certains secteurs. Il faut mentionner également l'AFPA, l'IFOCOP ou encore EFC Formation, qui ont tous pour vocation d'amener l'apprenant à l'emploi.
Autre possibilité, les MOOC : ces derniers sont des plateformes qui proposent davantage d'acquérir des compétences ciblées, rapidement, sans délivrer de diplôme d'État.
Financer une formation en ligne se fait facilement
Le coût d'une formation en ligne, qu'elle débouche ou non sur un diplôme ou certificat, peut atteindre plusieurs milliers d'euros. Le coût varie en fonction de la durée de la formation, du niveau de certification, et de l'accompagnement nécessaire.
Derrière la somme demandée par l'organisme, il convient de bien vérifier que ce dernier est certifié RNCP, est compatible avec le compte personnel de formation (CPF) et a obtenu le label Qualiopi. Ces mentions délivrées par l'État attestent en effet de la qualité de la formation en ligne que vous cherchez à suivre.
Au-delà de ces critères, le financement d'une formation en ligne est simple ; avec une prise en charge partielle ou totale en fonction du nombre de ponts que vous avez accumulé dans votre compte CPF. D'autres dispositifs peuvent intervenir en fonction de la situation : les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier de l’Aide individuelle à la formation (AIF) via France Travail. Les salariés peuvent profiter du plan de développement des compétences de leur entreprise.
Studi est l'un des meilleurs choix pour votre formation en ligne.
Studi est un acteur de référence de la formation en ligne en France. Son offre couvre plus de 300 parcours, du CAP au Bac+5, comprenant des diplômes reconnus par l’État (Titres RNCP, Titres professionnels, diplômes nationaux) et des certificats de compétences.
La flexibilité est au cœur de l’expérience d’apprentissage : accès aux cours 24 h/24, inscriptions possibles toute l’année et rythme adaptable selon les disponibilités de chaque apprenant. Les parcours s’appuient sur une pédagogie active mêlant vidéos, projets professionnalisants, classes virtuelles et espaces collaboratifs.
Chaque personne inscrite bénéficie d’un accompagnement individualisé assuré par un binôme coach-conseiller.
Plusieurs solutions de financement peuvent être mobilisées selon les situations : CPF, dispositifs France Travail, alternance, financements employeurs ou paiements échelonnés.