Le monde du travail est en train de connaître une véritable transformation : de nouveaux métiers émergent et on constate une utilisation grandissante de l'IA. De façon presque mécanique, dans le même temps, un grand nombre de salariés cherchent à acquérir de nouvelles compétences, voire se posent la question d'une reconversion professionnelle.

Les formations en ligne comme celles délivrées par Studi sont particulièrement adaptées à des profils en postes en quête d'un nouvel élan. Elles peuvent en effet être suivies de manière très flexible, en suivant les disponibilités de l'apprenant ; qui peut, du coup, poursuivre sa mission dans la structure dans laquelle il travaille.

Les plateformes de formation en ligne sont aujourd'hui très nombreuses. Mais elles n'offrent pas les mêmes prestations, et la même efficacité pour intégrer de nouveaux savoirs en minimisant le risque de décrochage.