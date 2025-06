L'armée de l'Air et de l'Espace peut s'avérer plus généreuse. Elle affiche une fourchette plus large, allant de 3 000 à 15 000 euros selon le niveau d'études. Plus précisément, comptez entre 3 000 et 4 000 euros pour les BTS et BUT, puis 4 000 à 15 000 euros pour les licences et masters en informatique ou cybersécurité. La progression reflète l'importance accordée aux hauts niveaux de qualification technique. Quant à l'engagement post-formation, ce dernier s'étend sur 3 à 5 ans, durée d'ailleurs renouvelable selon les besoins opérationnels.