Le contrôle technique reste obligatoire pour toutes les voitures particulières et utilitaires légers, quatre ans après leur première immatriculation, puis tous les deux ans. Les centres agréés examinent 132 points, recensant 668 défauts répertoriés en trois catégories : mineurs, majeurs et critiques. Un voyant moteur, ABS ou airbag allumé donne déjà aujourd’hui lieu à une contre-visite.

La seule modification imminente concerne les véhicules touchés par le rappel massif des airbags Takata. Ces pièces défectueuses, potentiellement létales, restent installées dans environ 1,7 million de voitures en France. Dès 2026, si ces airbags ne sont pas remplacés, le véhicule recevra un avis de défaut critique qui entraîne une immobilisation jusqu’à réparation gratuite.

Le ministère précise que ce mécanisme vise à « s’assurer de la réparation effective des véhicules concernés ». Ce changement doit encore recevoir l’avis du Conseil d’État, mais il pourrait entrer en vigueur dès le 1ᵉʳ janvier 2026.

Les centres de contrôle doivent déjà informer les conducteurs concernés par un rappel. Mais beaucoup gardent leur airbag Takata faute de suivi ou de traçabilité, selon un rapport indépendant de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.