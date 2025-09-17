Nos confrères du Monde déclarent que selon l’ONG ClientEarth, il reste encore environ 2,7 millions de véhicules concernés en France. Ces voitures émettent entre deux et dix fois plus d’oxydes d’azote que ce qui est autorisé. Les travaux du Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) indiquent que 16 000 décès prématurés sont attribuables à ces émissions entre 2009 et 2024.

En parallèle, ces émissions entraînent des coûts économiques élevés. Le CREA estime à 101 milliards d’euros les dépenses liées aux soins, hospitalisations et absentéisme sur la même période. France Nature Environnement précise que des mesures correctives pourraient éviter 8 000 décès supplémentaires et 45 milliards d’euros de frais avant la fin de vie de ces véhicules, prévue pour 2040.

Pour Anne Lassman-Trappier, référente qualité de l’air à FNE, « cela signifie qu’il reste de nombreuses vies à sauver. Nous mettons en demeure les autorités françaises d’agir depuis 2023, nous n’avons désormais plus d’autre levier d’action que le recours en justice »/ Ces chiffres et constats expliquent pourquoi les associations ont choisi d’engager une action en justice aujourd’hui.