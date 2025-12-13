Kurton

C’est proprement ridicule. Côté achat/leasing, les acheteurs reçoivent une prime écologique toujours active. Celui qui roule en électrique peut avoir un abattement du à l’usage de son véhicule pour l’aller retour au travail sur sa déclaration de revenu.

Et maintenant, on va ajouter une taxe pour compenser les pertes du carburant. Pour un même utilisateur : une économie à l’achat/au leasing, un abattement IR et une taxe les uns se compensant par les autres.

Ce n’est pas comme ça qu’on va améliorer le fonctionnement de l’état pour éviter les pertes inutiles d’argents dans son fonctionnement.

Edit : ha et j’oubliai le plus succulent : la TGAP, la taxe sur les activités polluantes pour le carburant, appliquée aux VE alors que l’argumentaire de vente est « non polluant » (je caricature volontairement).

C’était prévisible, certes, mais concrètement, le ridicule de la situation est déplorable.