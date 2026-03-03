Après plusieurs années de relative stabilisation, les dépôts de brevets en France, déjà championne d'Europe de la demande, retrouvent un vrai souffle avec 16 807 demandes enregistrées en 2025, un niveau comparable à l'avant-Covid. Le palmarès de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), publié ce mardi 3 mars 2026, dresse le portrait d'une industrie qui innove avec constance, portée par l'automobile, l'aéronautique et un numérique en plein essor. Renault Group fait une entrée remarquée sur le podium, pendant que la recherche publique et les entreprises de taille intermédiaire rappellent qu'en matière d'innovation, les grandes manœuvres ne se jouent pas qu'en tête de classement.