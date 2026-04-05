Le parcours de la géo-ingénierie solaire privée n'incite pas à l'optimisme. En 2023, le Mexique a interdit la pratique après qu'une startup, Make Sunsets, a lâché du dioxyde de soufre dans l'atmosphère via des ballons météorologiques. Un an plus tôt, un projet de Harvard financé depuis 2017 a été abandonné avant même de démarrer. La pression de la communauté scientifique et des populations autochtones locales a suffi.

Au-delà des précédents, le risque structurel inquiète les climatologues. Le scénario le plus redouté porte un nom : le choc de terminaison. Si la dispersion de particules s'arrête brutalement, les températures remonteraient en flèche. Le réchauffement accumulé pendant les années de masquage se libérerait d'un coup. Autrement dit, un engagement de cette nature dure des décennies, voire des siècles. Confier cette responsabilité à une entreprise de 25 personnes financée par du capital-risque pose un problème évident de pérennité.

Le champ est aussi miné par l'absence de cadre réglementaire. La Convention sur la diversité biologique impose un moratoire de fait sur le déploiement. Aucune autorité nationale ou internationale n'a la compétence pour encadrer ce type d'expérimentation. Yedvab assure vouloir être régulé. Il espère que les gouvernements s'accorderont « d'ici quelques années » sur un cadre comparable au Protocole de Montréal. Espérer n'est pas disposer. En attendant, une entreprise privée détient un brevet sur une technologie capable de modifier le climat terrestre. Elle demande au monde de lui faire confiance les yeux fermés.