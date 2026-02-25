Leur conclusion, publiée dans la revue Nature, est claire : les matériaux issus de la combustion des fusées et des satellites peuvent effectivement être injectés très haut dans l'atmosphère et rester détectables sur de longues distances. Une observation qui intervient alors que les lancements s'accélèrent, notamment pour déployer les mégaconstellations de satellites, et qui pose la question de leur impact cumulé à long terme.