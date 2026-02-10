Bienvenue dans la LEO (Low Earth Orbit), cette bande d'altitude comprise entre 500 et 2 000 km où la loi du plus fort a remplacé le droit international. Aujourd'hui, l'espace est une terre de pionniers sans foi ni loi sur laquelle des milliardaires tracent leurs propres frontières à coups de milliers de lancements et de milliards de dollars.

Une course à la vitesse complètement anarchique : si un jour, un satellite tout neuf percute un vieux bout de fusée soviétique à 28 000 km/h, il n'y aura personne pour mettre un coup de sifflet. De toute façon, même si cette personne ou cette entité existait, elle n'aurait pas le pouvoir de sanction.

Pour Ely Sandler, nous n'avons plus vraiment le choix : pour que l'espace reste praticable, il lui faut une étoile de shérif capable de briller plus fort que les logos des entreprises qui y envoient leurs engins. Un shérif spatial, pourrait-on dire (pour rester dans le thème Far Wet), qui aurait le pouvoir d'épingler des peines automatiques au portefeuille des opérateurs.

Cette nouvelle autorité devrait imposer une loi quasiment martiale : retrait immédiat des licences de lancement pour les récidivistes, amendes somptuaires pour tout satellite mis en orbite sans kit de désorbitation active, et surtout, une transparence totale sur les manœuvres.

Actuellement, tout le monde joue de la flûte dans son coin sans savoir quelle partition joue son voisin. Si un débris non identifié (un boulon perdu il y a 30 ans) détruit un satellite de communication flambant neuf, à qui doit-on envoyer la facture ? À l'URSS qui n'existe plus ? Comment peut-on réguler un trafic alors que certains acteurs (notamment militaires) refusent de publier les coordonnées de leurs satellites, forçant les autres à deviner la trajectoire d'un objet de plusieurs tonnes qui file à 7 km/seconde ? Si demain deux satellites entrent en collision au-dessus de nos têtes tête, créant un nuage de 100 000 débris qui rendront l'espace inutilisable pour des générations entières, saviez-vous que la sanction la plus probable pour les responsables serait... inexistante ?

« C'est un domaine où, en réalité, presque tous les acteurs de l'espace sont d'accord sur la nécessité d'agir », martèle Sandler. « C'est simplement que nous n'avons pas de mécanisme pour rendre ces mesures universelles et contraignantes ». Sans shérif pour demain qui érigera ces règles, nous transformerons, à coup sûr, l'espace en dépotoir, voire pire : le syndrome de Kessler nous éclatera au visage.