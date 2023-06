Géo-ingénierie : comment l'Europe veut empêcher que l'on fasse n'importe quoi avec l'atmosphère

« Le changement climatique et la dégradation de l'environnement sont intrinsèquement connectés, s'amplifient l'un l'autre » et nuisent à de nombreuses activités, agricoles notamment. Ils provoquent des pénuries d'eau, des vagues de chaleur de plus en plus longues ou de gigantesques incendies. Ces mots, qui viennent de Bruxelles, dressent un constat inquiétant, mais réaliste de l'état de notre monde. D'ici 2050, plus de 1 milliard de personnes auront du mal à accéder à l'eau, et la dégradation des sols pourrait atteindre 90 %, alors même que la demande alimentaire pourrait croître de 60 %. Pour lutter contre cette aggravation de la situation, les stratégies diffèrent, et l'UE s'inquiète de l'utilisation de ce que l'on appelle la « géo-ingénierie ».