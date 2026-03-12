Reste un détail : les mathématiques. Michael Brown, astronome à l'université Monash en Australie, a fait le calcul. Un miroir de cette taille renvoie un faisceau environ 15 000 fois plus faible que le soleil de midi. Pour atteindre ne serait-ce que 20 % de cette intensité sur un seul site, il faudrait plus de 3 000 satellites concentrés au même endroit. Chaque miroir n'éclaire un point donné que quelques minutes avant de poursuivre sa course orbitale. Fournir une heure continue de lumière sur une zone nécessiterait une chaîne de relais permanente.

Les critiques ne s'arrêtent pas à la physique. Les astronomes alertent sur l'impact déjà documenté des mégaconstellations sur l'observation spatiale. Un astrophysicien de l'Union astronomique internationale a averti que ce projet équivaudrait à avoir une pleine lune permanente chaque nuit. DarkSky International demande un examen environnemental complet avant toute autorisation.

Le problème réglementaire est tout aussi préoccupant. La FCC n'a aucune obligation d'évaluer l'impact écologique d'un satellite. Aucune agence fédérale ne mesure aujourd'hui l'effet de miroirs orbitaux sur la faune ou les rythmes circadiens. Et personne ne rend de comptes sur la sécurité d'une orbite déjà saturée de débris. Siegfried Eggl, codirecteur du Centre de protection du ciel à l'Union astronomique internationale, souligne un risque rarement évoqué. Si un débris percute un miroir, celui-ci devient un projecteur incontrôlable balayant la surface terrestre.

Et pendant que Reflect Orbital vend du rêve orbital, les solutions de stockage terrestre progressent. Batteries à grande échelle, gestion intelligente du réseau, flexibilité de la demande : les alternatives terrestres ne manquent pas. Aucune ne nécessite de lancer 50 000 objets supplémentaires dans un espace déjà encombré. Un groupe d'astronomes l'a résumé dans un communiqué collectif : des solutions terrestres existent déjà pour la plupart des problèmes que ce service prétend résoudre.

Au fond, Reflect Orbital illustre moins une percée technologique qu'un certain folklore du capital-risque. Un récit séduisant, un marché colossal sur le papier. Et des investisseurs prêts à signer avant que la gravité ne les rattrape.